LIVE – Napoli-Barcellona 0-0 | iniziata la partita!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara di ritorno degli spareggi di Europa League che daranno accesso agli ottavi di finale. La partita d’andata si era conclusa per 1-1, ma ricordiamo che da quest’anno è stata abolita la regola del gol in trasferta. Gli azzurri saranno comunque spinti da circa 40mila tifosi (capienza al 75%) che gremiranno gli spalti dello stadio Maradona. LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.(4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi. QUI GLI AGGIORNAMENTI Tweets by ...

Advertising

MCriscitiello : Guerriglia a Cagliari post Cagliari Napoli live Sportitalia @tvdellosport - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Barcellona: live report - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Barcellona: live report - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Barcellona: live report - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Europa League, Napoli-Barcellona: live report -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

Ora in campo ilcontro il Barcellona; il Borussia Dortmund prova a ribaltare la sconfitta con i ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Barcellona si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. CLICCA QUI PER ...Diretta live Primo tempo Tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per una grande notte di calcio europeo! A tra poco per il fischio d'inizio di Napoli-Barcellona NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di ...20.51 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match di Europa League con il Barcellona è intervenuto al microfono di Dazn: "Gara di grande emozione. C'è voglia di misurarsi con ...