Jerry Lewis accusato di molestie sessuali da alcune ex co-protagoniste (Di giovedì 24 febbraio 2022) In recenti interviste, le ex co-protagoniste del comico Jerry Lewis lo accusano di molestie sessuali e aggressioni. Nuove interviste getterebbero una luce fosca sul genio della comicità Jerry Lewis, scomparso nel 2017. alcune sue ex-coprotagoniste avrebbero mosso accuse di molestie sessuali contro il divo, svelando di aver subìto abusi e aggressioni. Le interviste sul passato di Jerry Lewis sono state condotte dai registi vincitori di un Emmy, Amy Ziering e Kirby Dick, che hanno deciso di fare una ricerca sulla Vecchia Hollywood. La raccolta di interviste è stata inizialmente rilasciata a Vanity Fair, nella speranza che le voci delle donne potessero essere ascoltate, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) In recenti interviste, le ex co-del comicolo accusano die aggressioni. Nuove interviste getterebbero una luce fosca sul genio della comicità, scomparso nel 2017.sue ex-coavrebbero mosso accuse dicontro il divo, svelando di aver subìto abusi e aggressioni. Le interviste sul passato disono state condotte dai registi vincitori di un Emmy, Amy Ziering e Kirby Dick, che hanno deciso di fare una ricerca sulla Vecchia Hollywood. La raccolta di interviste è stata inizialmente rilasciata a Vanity Fair, nella speranza che le voci delle donne potessero essere ascoltate, ...

cineblogit : Jerry Lewis accusato di molestie sessuali dalle sue co-protagoniste - Ash71Pietro : Jerry Lewis accusato di molestie sessuali dalle sue co-protagoniste - sfiorata82 : RT @ciakmag: Un documentario sulle molestie a Hollywood mette sotto accusa #JerryLewis - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: In un documentario per il numero speciale di #VanityFair, diverse co-star di #JerryLewis hanno dichiarato di aver subito… - MoviesAsbury : In un documentario per il numero speciale di #VanityFair, diverse co-star di #JerryLewis hanno dichiarato di aver s… -