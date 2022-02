J-Ax svela tutta la verità | “Perché ho chiuso con Fedez”

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Torna a parlare J-Ax della fine della relazione sia personale che lavorativa con: le sue parole non lasciano spazio ad alcun dubbio. J-Ax fornisce ulteriori novità sulla fine del suo rapporto con. I due hanno collaborato per diversi anni insieme, con il successo di ‘Comunisti col Rolex’ ed il concertone in cui hanno riempito lo Stadio San Siro. Il noto rapper durante un’intervista (via Screenshot)Nelle ultime settimane ha fatto scalpore l’intervista aper Esse Magazine. Infatti l’1vs1 con il giornalista Antonio Dikele Distefano inizialmente non doveva essere pubblicato. Ma i video-leak del colloquio ben presto sono diventati virali, tanto da costringere il direttore di Esse Magazine a pubblicare l’intervista integrale. Sullo stesso portale qualche anno fa si era espresso anche J-Ax, che aveva fatto ...