Inter, Inzaghi tiene a rapporto i suoi: molta carota e poco bastone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simone Inzaghi non ha usato il bastone dopo Inter-Sassuolo Lo sfogo nelle Interviste post match e durante l’Intervallo di Inter-Sassuolo sono state le uniche sfuriate di Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, ha tenuto si a rapporto i suoi, senza però usare toni particolarmente duri cercando piuttosto di lavorare sulla testa del gruppo: ha usato più la carota rispetto al bastone. “Il ko contro il Sassuolo non ha cancellato il giorno di riposo di lunedì né ha stravolto il programma settimanale alla Pinetina: niente carichi di lavoro in più, niente sedute extra. Inzaghi ha scelto di lavorare più sulla testa e sulla tattica che sui muscoli e i ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Simonenon ha usato ildopo-Sassuolo Lo sfogo nelleviste post match e durante l’vallo di-Sassuolo sono state le uniche sfuriate di Simone. L’allenatore nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, ha tenuto si a, senza però usare toni particolarmente duri cercando piuttosto di lavorare sulla testa del gruppo: ha usato più larispetto al. “Il ko contro il Sassuolo non ha cancellato il giorno di riposo di lunedì né ha stravolto il programma settimanale alla Pinetina: niente carichi di lavoro in più, niente sedute extra.ha scelto di lavorare più sulla testa e sulla tattica che sui muscoli e i ...

