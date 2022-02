Infortunio Acerbi, guai in casa Lazio: il difensore out con il Porto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante il recupero dall’Infortunio, Acerbi non è ancora pronto per giocare. Col Porto il difensore non sarà in campo La Lazio recupera Ciro Immobile, ma contro il Porto dovrà fare a meno ancora di Francesco Acerbi. Il difensore è tornato ad allenarsi dopo la lesione muscolare, ma non sarebbe ancora pronto per scendere in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale biancoceleste potrebbe rientrare per la sfida al Cagliari del 5 marzo. Difficile, infatti, anche il suo impiego domenica prossima contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante il recupero dall’non è ancora pronto per giocare. Colilnon sarà in campo Larecupera Ciro Immobile, ma contro ildovrà fare a meno ancora di Francesco. Ilè tornato ad allenarsi dopo la lesione muscolare, ma non sarebbe ancora pronto per scendere in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale biancoceleste potrebbe rientrare per la sfida al Cagliari del 5 marzo. Difficile, infatti, anche il suo impiego domenica prossima contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

