(Di giovedì 24 febbraio 2022) Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al km 289 dell'A1 in direzione nord, poco prima dell'uscita di Scandicci (Firenze): coinvolti due tir, un camper e un'. In seguito all'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trovato vivo uno dei passeggeri dispersi dopo l'incendio del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi #ANSA - venti4ore : Incendio dopo scontro tir-auto in A1, due morti - HTO_tv : RT @arpaveneto: Incendio a #Fiesso d'Artico. Dai primi rilievi #Arpav con strumenti istantanei non risultano sostanze inquinanti nell'aria.… - micerco : RT @qn_lanazione: Autostrada del Sole chiusa tra Firenze Sud e Scandicci dopo uno scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti, un camper e u… - qn_lanazione : Autostrada del Sole chiusa tra Firenze Sud e Scandicci dopo uno scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti, un camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio dopo

Agenzia ANSA

In seguito all'incidente si è sviluppato unche ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo del camper, e il ...Due vetture a fuoco nel pomeriggio di oggi 24 febbraio a Cavallermaggiore. Una in via Viberti e una seconda a poca distanza, in via Antiche Mura. Torna a riaffacciarsi in paese, come già emerso nei ...Incendio nel Fiorentino dopo uno scontro avvenuto tra un tir e un'auto sull'autostrada A1, in direzione nord: sono due i morti ...Casoria. Fumo nero e denso da via Nazionale delle Puglie. Un incendio è divampato in un’azienda di rivendita di radiatori per auto, la ‘Tecno Radiatori’. Questa mattina ...