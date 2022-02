In Ucraina c’è la guerra | De Zerbi è chiuso in un hotel | al momento il tecnico non può rientrare in Italia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) L’exdel Sassuolo Roberto Deè bloccato insieme col suo staff e con diversi calciatori dello Shakhtar in un noto albergo del centro di Donetsk. Dopo l’attacco militare della Russia, è stato immediatamente sospeso il campionato ucraino. Sabato non si giocherà. E ovviamente non ci si può neanche allenare. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello sono otto i nostri connazionali tra i collaboratori di De. E attualmente gli è precluso il rientro in: l’aeroporto è. Glini avrebbero anche sentito due forti esplosioni nei pressi dell’albergo intorno alle cinque di stamattina. In strada intanto – aggiunge il giornalista di Sport– ci sono migliaia di persone dirette in Polonia. Si tratta di una situazione drammatica. L'articolo ...