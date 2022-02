Il terribile sguardo di Putin: "fulmina" il capo dei servizi segreti Naryskin che cerca più tempo per i negoziati (Di giovedì 24 febbraio 2022) E' diventato virale un video risalente a lunedì scorso dove Putin riferisce sull'imminente decisione riguardo all'indipendenza delle due repubbliche separatiste ucraine. Il capo dei servizi di intelligence esterni, Sergei Naryshkin, si era "spinto" anche oltre parlando di una loro annessione alla Russia, ma è stato subito richiamato all'ordine da Putin con uno scambio di battute gelide. Putin aveva dichiarato che non si stava discutendo di questo ma della loro indipendenza. Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) E' diventato virale un video risalente a lunedì scorso doveriferisce sull'imminente decisione riguardo all'indipendenza delle due repubbliche separatiste ucraine. Ildeidi intelligence esterni, Sergei Naryshkin, si era "spinto" anche oltre parlando di una loro annessione alla Russia, ma è stato subito richiamato all'ordine dacon uno scambio di battute gelide.aveva dichiarato che non si stava discutendo di questo ma della loro indipendenza.

Advertising

LaStampa : Il terribile sguardo di Putin: 'fulmina' il capo dei servizi segreti Naryskin che cerca più tempo per i negoziati - Filipp16Daniele : RT @LaStampa: Il terribile sguardo di Putin: 'fulmina' il capo dei servizi segreti Naryskin che cerca più tempo per i negoziati https://t.c… - A_Di_Marino : Il terribile sguardo di Putin: 'fulmina' il capo dei servizi segreti Naryskin che cerca più tempo per i negoziati… - Federico_Lepori : @LaStampa 'il terribile sguardo'?? - Berengario85 : L'informazione italiana. 'Fulmina con lo sguardo', 'terribile sguardo'. -