Il mercato dei rimorchiati apre l’anno a +9,1% (Di giovedì 24 febbraio 2022) IIl Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – ha effettuato una stima del mercato dei veicoli rimorchiati per il mese di gennaio 2022 verso gennaio 2021.Rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5t: gennaio 2022 vs 2021: +9,1% (1.270 unità immatricolate verso 1.164). Il comparto dei mezzi trainati, in apertura di 2022 registra una segno positivo (+9,1%) rispetto al 2021. L’incremento risulta però inferiore ai livelli di dicembre, quando le immatricolazioni, guidate dalle dinamiche di fine anno, avevano fatto segnare un +36% rispetto al 2019. La crescita inoltre, non raggiunge i livelli pre-pandemia: a gennaio 2019 venivano infatti immatricolati 1.421 rimorchi e semirimorchi contro i 1.270 dello scorso mese ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) IIl Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – ha effettuato una stima deldei veicoliper il mese di gennaio 2022 verso gennaio 2021.Rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5t: gennaio 2022 vs 2021: +9,1% (1.270 unità immatricolate verso 1.164). Il comparto dei mezzi trainati, in apertura di 2022 registra una segno positivo (+9,1%) rispetto al 2021. L’incremento risulta però inferiore ai livelli di dicembre, quando le immatricolazioni, guidate dalle dinamiche di fine anno, avevano fatto segnare un +36% rispetto al 2019. La crescita inoltre, non raggiunge i livelli pre-pandemia: a gennaio 2019 venivano infatti immatricolati 1.421 rimorchi e semirimorchi contro i 1.270 dello scorso mese ...

Advertising

rtl1025 : ?? La Banca centrale #ucraina ha adottato una serie di misure di emergenza per far fronte all'attacco della #Russia.… - confcommPRO : Dare voce al lavoro autonomo professionale in un contesto di mercato in cui il comparto dei professionisti è sempre… - buonweekend : @MaCriHeller @liviozeta67 @nicelivingspace L'autoderminazione la NATO non la difende ma lo usa come pretesto perchè… - hznll28 : RT @ultimenotizie: Prosegue ancora la corsa dei prezzi del gas dopo l'attacco russo all'#Ucraina. Al Ttf, il mercato di riferimento per lo… - FilippoBrambil4 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Si parlava già tempo fa di questa immonda iniziativa....mi auguro che Sala vi si op… -