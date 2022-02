Guerra in Ucraina, a Napoli sfila la bandiera per la pace lunga 30 metri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una bandiera arcobaleno per la pace, lunga 30 metri, è stata portata in corteo questo pomeriggio nel centro di Napoli. L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadini napoletani contro la Guerra, è stata sostenuta da vari gruppi e associazioni. Al passaggio della bandiera nella centralissima via Toledo i passanti hanno reagito con applausi e grida di sostegno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaarcobaleno per la30, è stata portata in corteo questo pomeriggio nel centro di. L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadini napoletani contro la, è stata sostenuta da vari gruppi e associazioni. Al passaggio dellanella centralissima via Toledo i passanti hanno reagito con applausi e grida di sostegno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

