“Fermiamo la guerra in Ucraina”. Presidio a Torino (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sabato alle 11 in piazza Castello a Torino per la pace. “In queste ore in cui il ricorso alle armi e il rifiuto di ogni spazio di trattativa sembra prevalere con grandi sofferenze per tutti, ma in particolar modo del popolo che abita l’Ucraina, è indispensabile che salga la voce della maggioranza della gente che non vuole la guerra”. Lo sostiene il coordinamento pacifista A.G.ite, che lancia un appello ai cittadini e alle associazioni per la mobilitazione. “Condanniamo con forza l’intervento russo nel Donbass che ci avvicina ad un punto di non ritorno – spiegano – Facciamo nostro l’appello del movimento pacifista ucraino contro la preparazione della guerra e per una soluzione pacifica del conflitto”. Il coordinamento chiede che “il governo non smetta di cercare una soluzione diplomatica alla crisi e non si avventuri in ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sabato alle 11 in piazza Castello aper la pace. “In queste ore in cui il ricorso alle armi e il rifiuto di ogni spazio di trattativa sembra prevalere con grandi sofferenze per tutti, ma in particolar modo del popolo che abita l’, è indispensabile che salga la voce della maggioranza della gente che non vuole la”. Lo sostiene il coordinamento pacifista A.G.ite, che lancia un appello ai cittadini e alle associazioni per la mobilitazione. “Condanniamo con forza l’intervento russo nel Donbass che ci avvicina ad un punto di non ritorno – spiegano – Facciamo nostro l’appello del movimento pacifista ucraino contro la preparazione dellae per una soluzione pacifica del conflitto”. Il coordinamento chiede che “il governo non smetta di cercare una soluzione diplomatica alla crisi e non si avventuri in ...

Ultime Notizie dalla rete : Fermiamo guerra Ultime Notizie Roma del 24 - 02 - 2022 ore 13:10 ...dell'ONU presidente Putin nel nome dell'umanità porti indietro le truppe russe questa guerra non ha ...draghi per una risposta comune degli alleati aggiornamenti nelle prossime edizioni ci fermiamo qui ...

Guerra in Ucraina: l'intervista all'Assistente al Consolato d'Ucraina a Firenze A Firenze, sabato 26, dalle 10 alle 12 al Ponte Santa Trinita l'Evento del Comitato Fiorentino Fermiamo la Guerra. Un invito rivolto a tutta la popolazione: 'FIRENZE DICE NO ALLA GUERRA IN UCRAINA'. ...

Fermiamo la Guerra. Fuori la NATO dall'Europa L'AntiDiplomatico Ucraina, Zelensky: “Russia come Germania nazista”. Cremlino: “Noi vogliamo liberare Paese dai nazisti” Fermare immediatamente Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo! Costruire una coalizione anti-Putin – scrive – Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all’Ucraina. Chiudere lo spazio ...

Putin vuole smilitarizzare e denazificare la vicina Ucraina Le pacifiche città ucraine sono sotto attacco. Questa è una guerra di aggressione e l’Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo deve fermare Putin e il momento di agire è adesso”, ha detto il ministro ...

