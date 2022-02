Federica Pellegrini cena d’amore con Matteo Giunta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta durante una cena romantica a Milano, tra un drink e tanto amore, e tra baci e sguardi complici.Ormai a un passo dalle nozze, i due non nascondono più il loro amore e non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno sorpresi abbracciati nella notte milanese e poi seduti Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022)durante unaromantica a Milano, tra un drink e tanto amore, e tra baci e sguardi complici.Ormai a un passo dalle nozze, i due non nascondono più il loro amore e non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno sorpresi abbracciati nella notte milanese e poi seduti

Advertising

ParliamoDiNews : Federica Pellegrini pubblica questo selfie. I fan notano il dettaglio: `Cosa ha fatto...` - - BortagBortoluz : RT @JohannesBuckler: Se oggi le donne possono gareggiare tranquillamente con gli uomini un po’ di merito è mio. Anche per i premi. Finalm… - himeralive : Meritato riposo per Federica Pellegrini: cena romantica con il suo Matteo Giunta #FedericaPellegrini #Gossip… - MauSci : RT @JohannesBuckler: Se oggi le donne possono gareggiare tranquillamente con gli uomini un po’ di merito è mio. Anche per i premi. Finalm… - MaestriElena : RT @JohannesBuckler: Se oggi le donne possono gareggiare tranquillamente con gli uomini un po’ di merito è mio. Anche per i premi. Finalm… -