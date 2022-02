Fascismo: Berizzi a Radio Leopolda con Scalfarotto, 'pericolosa normalizzazione' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La combinazione della pandemia e della crisi economica e sociale ha rafforzato le sempre presenti spinte neofasciste e neonaziste: è incredibile come a 77 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz le pagine più buie della storia si possano riaprire” così a Radio Leopolda il giornalista Paolo Berizzi, unico caso in Europa di cronista sotto scorta per minacce sul suo lavoro di inchiesta sui neofascismi, e autore del libro “È gradita la camicia nera”. Intervistato dal Sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto nel suo podcast “In viaggio per Itaca“ in onda oggi alle 17 su Radio Leopolda, la Radio ufficiale di IV, il giornalista racconta l'attualità della minaccia neofascista nel nostro Paese, delineando un fenomeno che è “come un fiume ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La combinazione della pandemia e della crisi economica e sociale ha rafforzato le sempre presenti spinte neofasciste e neonaziste: è incredibile come a 77 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz le pagine più buie della storia si possano riaprire” così ail giornalista Paolo, unico caso in Europa di cronista sotto scorta per minacce sul suo lavoro di inchiesta sui neofascismi, e autore del libro “È gradita la camicia nera”. Intervistato dal Sottosegretario all'Interno Ivannel suo podcast “In viaggio per Itaca“ in onda oggi alle 17 su, laufficiale di IV, il giornalista racconta l'attualità della minaccia neofascista nel nostro Paese, delineando un fenomeno che è “come un fiume ...

