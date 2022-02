F1 oggi, Test Barcellona 2022: programma 24 febbraio, orari, tv, streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le prime, importantissime, indicazioni sono arrivate già ieri, ma oggi giovedì 24 febbraio si continua con il secondo giorno di Test della Formula 1; d’altronde, l’inizio della stagione si avvicina, un appuntamento del genere risulta fondamentale per ogni scuderia. L’obiettivo è raccogliere, infatti, quanti più dati possibili: le novità, vettura per vettura (con il nuovo regolamento), sono tantissime, di conseguenza ogni particolare può fare la differenza per arrivare pronti ai primi appuntamenti della stagione. La giornata di ieri, la prima di Test a Barcellona, ci ha mostrato una ritrovata competitività per la Ferrari: sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno realizzato ottimi tempi (secondo Leclerc e terzo Sainz) nella classifica combinata, preceduti soltanto da Lando Norris. F1, ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le prime, importantissime, indicazioni sono arrivate già ieri, magiovedì 24si continua con il secondo giorno didella Formula 1; d’altronde, l’inizio della stagione si avvicina, un appuntamento del genere risulta fondamentale per ogni scuderia. L’obiettivo è raccogliere, infatti, quanti più dati possibili: le novità, vettura per vettura (con il nuovo regolamento), sono tantissime, di conseguenza ogni particolare può fare la differenza per arrivare pronti ai primi appuntamenti della stagione. La giornata di ieri, la prima di, ci ha mostrato una ritrovata competitività per la Ferrari: sia Charles Leclerc che Carlos Sainz hanno realizzato ottimi tempi (secondo Leclerc e terzo Sainz) nella classifica combinata, preceduti soltanto da Lando Norris. F1, ...

Advertising

pabapa11 : RT @CGzibordi: qui oggi Brook Jackson CHE LAVORAVA PER PFIZER A GESTIRE IL TEST CLINICI per i vaxxini a maggio-luglio 2020 CHE DICHIARA CH… - happyproudhuman : RT @Antipeppe: @Ruffino_Lorenzo Oggi -17,97% rispetto a merc scorso merc scorso fu -26.56% rispetto al prec Ieri -15,27% rispetto a mart… - diegomeloni : RT @CGzibordi: leggere per credere la CDC USA oggi avverte che SE SEI VACCINATO RISCHI DI RISULTARE POSITIVO AL TEST DELLA SIFILIDE leg… - LuposChiMaria : RT @CGzibordi: leggere per credere la CDC USA oggi avverte che SE SEI VACCINATO RISCHI DI RISULTARE POSITIVO AL TEST DELLA SIFILIDE leg… - DiacronicoMurra : RT @CGzibordi: leggere per credere la CDC USA oggi avverte che SE SEI VACCINATO RISCHI DI RISULTARE POSITIVO AL TEST DELLA SIFILIDE leg… -