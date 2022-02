De Zerbi da Kiev: “Siamo chiusi in albergo. Questa notte ci hanno svegliato due esplosioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo le prime dichiarazioni ad Italpress, l’ex allenatore del Sassuolo ha spiegato tutto in diretta tv a Sportitalia, dalla situazione politica a quello che si prospetta nei prossimi giorni. De Zerbi Shaktar Qui di seguito le sue parole:” Stamattina ci Siamo svegliati dai bombardamenti, l’ambasciata ci aveva sollecitato di lasciare il Paese ma Siamo rimasti qui. Ora dobbiamo capire come muoverci e cosa fare. “ “Ho scelto di parlare con voi( Sportitalia ndr), perchè siete stati i primi a raccontare a 360 gradi la mia esperienza in Ucraina. Non volevamo fare gli eroi, ma anche nel nostro lavoro ci sono delle responsabilità e dei valori, sono orgoglioso del mio staff che ha seguito la mia linea di non abbandonare il club. Purtroppo il campionato è stato sospeso stamattina, ieri ci dicevano che si sarebbe giocato vicino la Russia, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo le prime dichiarazioni ad Italpress, l’ex allenatore del Sassuolo ha spiegato tutto in diretta tv a Sportitalia, dalla situazione politica a quello che si prospetta nei prossimi giorni. DeShaktar Qui di seguito le sue parole:” Stamattina cisvegliati dai bombardamenti, l’ambasciata ci aveva sollecitato di lasciare il Paese marimasti qui. Ora dobbiamo capire come muoverci e cosa fare. “ “Ho scelto di parlare con voi( Sportitalia ndr), perchè siete stati i primi a raccontare a 360 gradi la mia esperienza in Ucraina. Non volevamo fare gli eroi, ma anche nel nostro lavoro ci sono delle responsabilità e dei valori, sono orgoglioso del mio staff che ha seguito la mia linea di non abbandonare il club. Purtroppo il campionato è stato sospeso stamattina, ieri ci dicevano che si sarebbe giocato vicino la Russia, ...

