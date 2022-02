Così l’Occidente intende sanzionare la Russia per l’invasione dell’Ucraina (ma Putin non sembra preoccupato) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Saranno “devastanti”, secondo quanto sostiene Joe Biden, le sanzioni che gli Stati Uniti – dopo un incontro con i vertici del G7 – metteranno in campo contro la Russia. “Dopo aver discusso dell’attacco ingiustificato del presidente Putin all’Ucraina – ha scritto il presidente americano – abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell’Ucraina”. Tra i provvedimenti annunciati alla camera dei Comuni dal premier britannico Boris Johnson c’è anche la messa la bando della compagnia aerea russa Aeroflot. I media britannici fanno notare come la squadra di calco del Manchester United, che ha una partnership commerciale con la compagnia aerea, questa settimana abbia usato la Titan Airways per volare a Madrid per il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Saranno “devastanti”, secondo quanto sostiene Joe Biden, le sanzioni che gli Stati Uniti – dopo un incontro con i vertici del G7 – metteranno in campo contro la. “Dopo aver discusso dell’attacco ingiustificato del presidenteall’Ucraina – ha scritto il presidente americano – abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla. Siamo con il popolo coraggioso”. Tra i provvedimenti annunciati alla camera dei Comuni dal premier britannico Boris Johnson c’è anche la messa la bando della compagnia aerea russa Aeroflot. I media britannici fanno notare come la squadra di calco del Manchester United, che ha una partnership commerciale con la compagnia aerea, questa settimana abbia usato la Titan Airways per volare a Madrid per il ...

