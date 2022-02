Conference League | Marsiglia e Leicester agli ottavi Avanza anche il Bodo Glimt

Advertising

palpitesfutbol : GOL DO(A) Vitesse! Vitesse [1] x [0] Rapid Viena UEFA Conference League - 2021/2022 - 2ª Fase - Volta 3 minuto(s) - sportli26181512 : Conference League, #Marsiglia e Leicester agli ottavi. Avanza anche il #BodoGlimt: Con Milik in panchina la squadra… - romanewseu : Conference League, Marisiglia e Leicester qualificate. Domani il sorteggio #AsRoma #RomanewsEU… - romanewseu : Conference League, Marisiglia e Leicester qualificate. Domani il sorteggio #AsRoma #RomanewsEU… - tcm24com : Conference League, i risultati delle gare di oggi #conference League -

Ultime Notizie dalla rete : Conference League

Si giocano le gare di ritorno degli spareggi di, che vede protagoniste le seconde classificate nel girone e le squadre che hanno concluso in terza posizione il gruppo di Europa: si qualificano agli ottavi di finale il ...... BARNES PORTA IN VANTAGGIO LE FOXES Inizia la diretta di Randers Leicester , gara valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di. Nella gara di andata le Foxes hanno vinto con ...In Conference League, il Bodo Glimt passa il turno battendo 2-0 il Celtic dopo il 3-1 ottenuto all’andata. Il PSV Eindhoven elimina il Maccabi Tel-Aviv pareggiando 1-1 in Israele e sfruttando l’1-0 in ...Sono appena terminate le gare iniziate alle 18,45. Tutto facile per Bodo/Glimt, Leicester e Olympique Marsiglia: passano al prossimo turno anche il Partizan Belgrado e il PSV Eindhoven Qwusri i risult ...