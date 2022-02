Come una leggera luce può disturbare sonno di bimbo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo una nuova ricerca della CU Boulder, anche una leggera esposizione alla luce può far precipitare l’ormone fondamentale della melatonina nei bambini in età prescolare nell’ora prima di coricarsi, interrompendo potenzialmente il sonno molto tempo dopo che la luce si è spenta. "Il nostro lavoro precedente ha mostrato che nei bambini piccoli, un’intensità di luce abbastanza alta prima di coricarsi, smorza i livelli di melatonina di circa il 90%", ha detto la prima autrice della ricerca Lauren Hartstein, dell'Università di Boulder, nel Colorado. "Con questo studio, siamo stati molto sorpresi di trovare un'elevata soppressione della melatonina in tutte le intensità di luce, anche quelle deboli".Per lo studio, gli esperti hanno arruolato 36 bambini sani, di età compresa tra tre e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Secondo una nuova ricerca della CU Boulder, anche unaesposizione allapuò far precipitare l’ormone fondamentale della melatonina nei bambini in età prescolare nell’ora prima di coricarsi, interrompendo potenzialmente ilmolto tempo dopo che lasi è spenta. "Il nostro lavoro precedente ha mostrato che nei bambini piccoli, un’intensità diabbastanza alta prima di coricarsi, smorza i livelli di melatonina di circa il 90%", ha detto la prima autrice della ricerca Lauren Hartstein, dell'Università di Boulder, nel Colorado. "Con questo studio, siamo stati molto sorpresi di trovare un'elevata soppressione della melatonina in tutte le intensità di, anche quelle deboli".Per lo studio, gli esperti hanno arruolato 36 bambini sani, di età compresa tra tre e ...

