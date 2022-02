Brutale rapina a Napoli, Patrizia non ce l’ha fatta (Di giovedì 24 febbraio 2022) È deceduta questa mattina Patrizia Petrone, per tutti “Zia Patrizia”, titolare della nota pizzeria Gianni e Genny di salita Tarsia, dopo aver subito una violenta rapina. Napoli, Patrizia Petrone muore in ospedale I fatti risalgono al 17 luglio scorso. La donna era in sella ad uno scooter guidato dalla nipote, quando due giovanissimi si affiancarono al loro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) È deceduta questa mattinaPetrone, per tutti “Zia”, titolare della nota pizzeria Gianni e Genny di salita Tarsia, dopo aver subito una violentaPetrone muore in ospedale I fatti risalgono al 17 luglio scorso. La donna era in sella ad uno scooter guidato dalla nipote, quando due giovanissimi si affiancarono al loro L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

