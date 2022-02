Amianto | la Cassazione non può assumere tesi in contrasto con la scienza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Vorrei intervenire sull’intervista rilasciata il 12 febbraio al FattoQuotidiano.it dal magistrato Raffaele Guariniello sul tema della mancata giustizia per i morti da. Non entro nel merito della riforma della legge 257/92 che non è approdata in commissione parlamentare a seguito della caduta del governo Conte II, e che comunque il ministro Roberto Cingolani, allertato proprio a seguito di questa intervista, si è impegnato a esaminare con attenzione. Vale la pena però ricordare che la riforma proposta da una commissione di esperti istituita dal precedente ministro dell’Ambiente Sergio Costa e coordinata proprio da Guariniello, oltre ai molti aspetti amministrativi e assicurativi, rivede l’interpretazione stessa del concetto di danno ambientale penalmente perseguibile come accreditato dalla odierna giurisprudenza, secondo cui sarebbe riconducibile soltanto a ciò ...