(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) –è stata premiata come Topin occasione della decima edizione delTop, che ha avuto luogo nella giornata di oggi, 24 febbraio 2022. Ilè riservato alle aziende di servizi pubblici locali attive nei settori di energia, rifiuti e acqua. La selezione è basata sull’analisi dellee dei parametri compiuta dal team di ricerca di Althesys, guidato dall’economista Alessandro Marangoni.è stata proclamata vincitrice “per gli alti standard qualitativi raggiunti nella gestione operativa grazie alla produzione e distribuzione di energia operata nel rispetto dell’ambiente naturale in un territorio delicato e in sinergia con le comunità locali”, così la ...

Advertising

lifestyleblogit : Alperia vince il premio Top Utility Performance Operative - - StraNotizie : Alperia vince il premio Top Utility Performance Operative - recoverweb : Salute e futuro delle #utility italiane nell'analisi di @althesys per #TopUtility2022. Vince @GruppoHera. Premiati… -

Ultime Notizie dalla rete : Alperia vince

Adnkronos

è orgogliosa di essere tra le vincitrici Top Utility - dice Johann Wohlfarte r, Ceo di- Avvertiamo una forte responsabilità di operare a favore di una costante crescita economica e ...... 13,40 per la promessa Veronica Zanon (Fiamme Oro), e lo junior Federico Bruno (Athletic Club 96) atterra a 15,76. Nell'asta la junior Great Nnachi (Battaglio Cus Torino)con 4,00 dopo ...Alperia è stata premiata come Top Utility Performance Operative in occasione della decima edizione del premio Top Utility, che ha avuto luogo nella ...Programma fitto di recuperi per il Girone Nord di Serie A2 con quattro match nel calendario questo mercoledì. La partita tra Torino Teen Basket e Podolife ...