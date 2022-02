Adesso si combatte a ridosso della centrale di Chernobyl (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un nome che evoca una tragedia passata sta rischiando prepotentemente di diventare sinonimo della tragedia di oggi rappresentata dalla guerra in Ucraina. Ci sarebbero infatti in corso dei combattimenti nella zona di Chernobyl, l’area cioè del disastro nucleare più grave della storia. A denunciarlo è stato nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky su Twitter, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un nome che evoca una tragedia passata sta rischiando prepotentemente di diventare sinonimotragedia di oggi rappresentata dalla guerra in Ucraina. Ci sarebbero infatti in corso dei combattimenti nella zona di, l’area cioè del disastro nucleare più gravestoria. A denunciarlo è stato nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky su Twitter, InsideOver.

XinoleJe12 : Ma quelli che scrivono 'nel 2022 la guerra torna in Europa' dove hanno vissuto fino adesso? È dal 2014 che si comba… - MaxBerliner1 : @luigidimaio ma la vuoi finire? Nel dumbass si combatte da 10 anni no stop e te ne vieni fuori adesso? La NATO appo… - __LaLara__ : E adesso? Come si combatte una #guerra senza fare la #guerra? Che pessimo risveglio. #RussiaUkraineConflict - fuckyoutiddy : @carmelitarutto il mio in Nigeria e quello di mia sorella adesso combatte contro Putin in Ucraina - Morrigh14917472 : @ParcodiGiacomo È umano vacillare, ma mai arrendersi al male. Questa è la più terribile delle prove, ma anche la pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso combatte Ucraina: le donne chiamate ad arruolarsi ... Stati Uniti ed Europa che adesso si è trasformata in un conflitto militare . "Al momento ai ... Al suo computer Oleksandra combatte anche gli attacchi informatici, come quello con cui di recente sono ...

Si rischia lo stato di guerra cronica . Altri occhi, altro metodo Ciò vuol dire che, ben al di là del teatro degli scontri, ci si combatte anche attraverso le ... Adesso si deve affrontare l'emergenza Ucraina. Ma è importante sapere già che non ci saranno vincitori. ...

