Virgin Hyperloop è in crisi | ha licenziato 111 persone e abbandonerà il settore passeggeri

Advertising

Piergiulio58 : Virgin Hyperloop licenzia 111 dipendenti. I nuovi piani per i treni super veloci. - GiorgioPStream : Virgin #Hyperloop, si cambia: dai passeggeri alle merci, passando per i licenziamenti - - Asgard_Hydra : Virgin Hyperloop, si cambia: dai passeggeri alle merci, passando per i licenziamenti - - telodogratis : Virgin Hyperloop, si cambia: dai passeggeri alle merci, passando per i licenziamenti - HDmotori : Virgin Hyperloop, si cambia: dai passeggeri alle merci, passando per i licenziamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Virgin Hyperloop

StartupItalia.eu

Negli Stati Uniti, quasi metà del personale dellaè stato licenziato. Parliamo di una delle aziende più importanti nel panorama dell'altissima velocità, specializzata in tecnologia ...Cambiamenti in casa, azienda da tempo impegnata nel progetto volto ad innovare il settore dei trasporti con un sistema di pod a levitazione magnetica che viaggiano all'interno di tubi sottovuoto. La ...Even after successful human trials, Virgin Hyperloop is finding it difficult to find takers for its rapid transit systems and shifts its focus to cargo.US-based Virgin Hyperloop, which had expansion plans for the Indian market, has reportedly laid off nearly half of its staff.