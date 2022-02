USA, la nazionale femminile di calcio ottiene (finalmente) la parità salariale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ci sono voluti sei lunghi anni di battaglie, ma le giocatrici della nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti hanno vinto: hanno ottenuto la parità salariale. La US Soccer Federation, infatti, ha firmato un accordo secondo il quale la squadra maschile e quella femminile devono essere retribuite in egual modo, mettendo fine una volta per tutte alla discriminazione di genere. E proprio quella di discriminazione di genere è stata l’accusa che alcune delle giocatrici della nazionale a stelle e strisce hanno mosso alla federazione, la quale è stata portata in tribunale anche a causa della disparità di trattamento riguardo all’assistenza sanitaria, alle attrezzature sportive fornite, agli investimenti economici e ai campi da gioco riservati alle donne ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ci sono voluti sei lunghi anni di battaglie, ma le giocatrici delladidegli Stati Uniti hanno vinto: hanno ottenuto la. La US Soccer Federation, infatti, ha firmato un accordo secondo il quale la squadra maschile e quelladevono essere retribuite in egual modo, mettendo fine una volta per tutte alla discriminazione di genere. E proprio quella di discriminazione di genere è stata l’accusa che alcune delle giocatrici dellaa stelle e strisce hanno mosso alla federazione, la quale è stata portata in tribunale anche a causa della disdi trattamento riguardo all’assistenza sanitaria, alle attrezzature sportive fornite, agli investimenti economici e ai campi da gioco riservati alle donne ...

