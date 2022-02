Ucraina-Russia, l’intervento a gamba tesa di Biden su Putin: “Gli costerà caro” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La situazione tra Ucraina e Russia continua a preoccupare enormemente i Paesi della Nato. Il presidente degli Stati Uniti è fermo e durissimo contro Vladimir Putin. La decisione del presidente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La situazione tracontinua a preoccupare enormemente i Paesi della Nato. Il presidente degli Stati Uniti è fermo e durissimo contro Vladimir. La decisione del presidente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lastknight : Putin: 'Per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino, è parte integrale della propria storia' Italiani: ok allora.… - sandrogozi : #Putin firma in diretta televisiva il riconoscimento del #Donbass alla presenza dei due leader delle repubbliche se… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Di Maio: 'Se necessario altre sanzioni alla Russia' - Mionicklerberg : @FrappSinger Non credere che Putin sia odiato nel suo paese. La Russia ha sempre avuto il controllo su se stessa e… -