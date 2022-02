Ucraina, Papa Francesco fa un appello al digiuno “per la pace”: “Chi ha responsabilità politiche faccia esame di coscienza davanti a Dio” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Invito tutti a fare il prossimo due marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”. Così Papa Francesco ha invitato tutti a un giorno di digiuno per la pace in Ucraina, al termine dell’udienza generale. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione dell’Ucraina – ha detto Bergoglio – nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. E come me tanta gente sta provando angoscia e preoccupazione”. Papa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Invito tutti a fare il prossimo due marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata diper la. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al. La Regina dellapreservi il mondo dalla follia della guerra”. Cosìha invitato tutti a un giorno diper lain, al termine dell’udienza generale. “Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione dell’– ha detto Bergoglio – nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. E come me tanta gente sta provando angoscia e preoccupazione”....

Advertising

Agenzia_Ansa : L'appello del Papa sulla crisi ucraina: 'Tutte le parti coinvolte - dice Francesco - si astengano da ogni azione ch… - fattoquotidiano : STORICO E AMBASCIATORE “Kiev nella Nato è un errore, dovrebbe essere un Paese neutrale tipo una Svizzera dell’Est… - vladiluxuria : E’ sfuggito a me oppure Cirillo I, capo della Chiesa Ortodossa Russa, a differenza di quanto ha dichiarato Papa Fra… - CattedraleRC : Ucraina, Francesco: ho un grande dolore, il 2 marzo preghiera e digiuno per la pace - Vatican News - MNicolais : #PapaFrancesco il 2 marzo Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina -