Ucraina | Lavrov | ' Guterres è soggetto a pressioni Occidente'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mosca, 23 feb. (Adnkronos) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio, "si è rivelatoalledell'e ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni su ciò che sta accadendo nell'orientale che contrastano con il suo ruolo ed i suoi poteri ai sensi della Carta delle Nazioni Unite". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei, durante un incontro a Mosca con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen. Secondo, inoltre,dovrebbe assumere una posizione di imparzialità in qualsiasi crisi, compresa la questione

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, annullato l’incontro tra Blinken e Lavrov. #RussiaUkraineCrisis - Agenzia_Ansa : In corso a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo russo Lavrov. Il bilaterale… - Agenzia_Ansa : Il ritiro delle truppe russe alle loro basi 'era pianificato' e 'non dipende dall'isteria occidentale', ha detto il… - semingro : RT @LaVocediNewYork: Crisi #ucraina, #Russia contro Guterres: “Subisce pressioni dall’Occidente” | Il ministro degli Esteri Lavrov si scagl… - ItalianoRt : ?????????? Lavrov sulle parole del segretario generale dell'ONU Guterres, definendo la decisione della Russia di ricono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Lavrov

... maltrattato dal ministro (degli Affari esteri, Sergej)", ha proseguito Zanni. "Borrell si dimostri adeguato al suo ruolo o si faccia da parte: la questioneè purtroppo molto seria e ...... velocizzando la crisi al confine con l'. E' solo l'inizio: il vice consigliere per la ... Annullato l'incontro tra Blinken edi giovedì, e non ci sarà nessun summit, tra Biden e Putin se ...Mosca, 23 feb. (Adnkronos) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, "si è rivelato soggetto alle pressioni dell'Occidente e ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni su c ...Milano, 23 feb. (askanews) - Per la Casa Bianca il Donbass è solo l'inizio. Le mire di Vladimir Putin sono molto più ampie e anche Kiev è nel ...