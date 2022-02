Superbonus: villette e condomini, torna pressing Parlamento (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Senato torna in pressing sul Superbonus per villette e condomini. Negli emendamenti al Sostegni - ter, gran parte della maggioranza (Lega, M5S, Iv, FI) chiede di eliminare per le unifamiliari la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Senatoinsulper. Negli emendamenti al Sostegni - ter, gran parte della maggioranza (Lega, M5S, Iv, FI) chiede di eliminare per le unifamiliari la ...

Ordine Architetti, Superbonus 'I tecnici non sono dei criminali' ..." Siamo di fronte ad una campagna di disinformazione quando si parla del superbonus come truffa del secolo e si continua a parlare solo delle villette. Innanzitutto occorre ricordare che i superbonus ...

Superbonus 110% e agevolazioni edilizie, ecco cosa cambia. Le risposte dell'Agenzia delle Entrate - Consulta le FAQ L'Agenzia delle entrate ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi di contribuenti e operatori relativamente ai bonus edilizi, del Superbonus 110% e alle ...

