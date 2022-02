Advertising

MKT_INS : Scatto del titolo @Stellantis a #PiazzaAffari, dopo la diffusione questa mattina prima dell’apertura dei mercati de… - InvestingItalia : Stellantis vola in #Borsa dopo i conti - - serenel14278447 : Stellantis: conti record primo anno, utile triplicato - Italian : Stellantis: conti record primo anno, utile triplicato - Italia_Notizie : Borse in positivo. Vola Stellantis dopo i conti, giù Cnh -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis conti

...con 100.000 di credito virtuale >> A spingere in avanti il Ftse Mib sono alcuni titoli che registrano performance molto convincenti come ad esempio(abile a sfruttare il driver2021) ...ha realizzato nel primo anno sinergie con benefici di cassa netti di 3,2 miliardi di euro. Il risultato operativo rettificato è quasi raddoppiato a 18 miliardi di euro, con margine del 11,...Avvio in positivo per i listini del Vecchio Continente, con gli investitori che continuano a seguire l’evoluzione della crisi in Ucraina. A Piazza Affari Stellantis (MI:STLA) in forte rialzo (+5%) dop ...Stellantis ha pubblicato i conti dell'esercizio 2021. Ecco come è andata e quale potrebbe essere la reazione in borsa degli investitori Massima attenzione degli investitori sulle azioni Stellantis fin ...