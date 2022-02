Shevchenko lancia un appello all’Ucraina | “insieme vinceremo”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)unsui social alla sua Ucraina per la crisi in atto: “Amiamo la libertà.” Andriy, c.t dell’Ucraina e ex giocatore del Milan hato unsui social alla sua Ucraina, attualmente in piena crisi militare con la Russia. Scrive: «Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi trent’anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante. Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci!!» ??????? – ??? ???????????! ? ?????? ??????? ????? ...