Riforma Mes | dopo il richiamo dell’Ue Franco “conferma l’intenzione di presentare il ddl per la ratifica” No di Lega e FdI | M5s diviso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il governodiil disegno di legge per ladel Mes alla Camera”. Il giornoil nuovodi Bruxelles, il ministro dell’Economia Danielein question time garantisce che Roma intende mantenere gli impegni sulladel Meccanismo europeo di stabilità, firmata un anno fa eta da tutti i Paesi dell’Eurozona tranne Germania (giustificata però dall’attesa per il pronunciamento della Corte costituzionale) e Italia. Il problema è che basta evocare l’ex fondo salva Stati coinvolto nel doloroso salvataggio della Grecia per scatenare polemiche e dietrologie. A fine 2020 sul via libera allarischiò di andare sotto Conte – che sarebbe caduto a un mese di ...