Pedullà: “Il Milan fa sul serio per Botman e Renato Sanches” | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Che, come noto, è interessato a Sven Botman, Renato Sanches e Jonathan David. Tutti di proprietà del Lille. Quali di questi riuscirà ad acquistare? Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il giornalista sportivo Alfredoha fatto il punto sul calciomercato del. Che, come noto, è interessato a Svene Jonathan David. Tutti di proprietà del Lille. Quali di questi riuscirà ad acquistare? Il

Advertising

PianetaMilan : .@AlfredoPedulla per @Gazzetta_it: 'Il @acmilan fa sul serio per #Botman e @renatosanches35' | #VIDEO - #ACMilan… - ILOVEPACALCIO : Pedullà: 'Belotti aspetta la risposta del Milan, ma attenzione all'Atalanta...' - Ilovepalermocalcio - musagete10 : Ma siete impazziti per #Belotti solo perché Pedullà ha detto che lui aspetta il Milan? È milanista dalla nascita, dove sta la novità. - JohSogos : @HaugeFan Ma non diciamo cagate ...sono voci messe in giro da Pedulla che è amico del procuratore di Belotti che è… - Simfrac : Pedullà insiste con Belotti,si sarebbe proposto lui. #milan -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Milan Pedullà: 'La verità su Belotti al Napoli'. Giuntoli punta anche Bremer Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, di Sportitalia la vere priorità di Belotti si chiama Milan. L'attaccante a 28 anni spera nel salto di qualità, che poteva arrivare ...

Spalletti punta sulla solidità: pronta la difesa a 'tre e mezzo' per Cagliari Per questi e altri motivi - informa il sito del noto giornalista Alfredo Pedullà - "Spalletti oggi ...solidità vista fin qui (il Napoli è la miglior difesa del campionato) e tentare l'aggancio al Milan ...

Pedullà: “Il Milan fa sul serio per Botman e Renato Sanches” | VIDEO Pianeta Milan Secondo quanto riferisce Alfredo, esperto di calciomercato, di Sportitalia la vere priorità di Belotti si chiama. L'attaccante a 28 anni spera nel salto di qualità, che poteva arrivare ...Per questi e altri motivi - informa il sito del noto giornalista Alfredo- "Spalletti oggi ...solidità vista fin qui (il Napoli è la miglior difesa del campionato) e tentare l'aggancio al...