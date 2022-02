Napoli su Scamacca e Raspadori, Bargiggia: “Via Mertens, Osimhen può essere ceduto” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato Napoli, con Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori obiettivi di Cristiano Giuntoli se cede Victor Osimhen e l’addio di Dries Mertens. In giornata si sono intensificate le voci su un interessamento del Napoli per i due giocatori del Sassuolo. Scamacca è in orbita Inter insieme con Frattesi, ma Maraotta non ha chiuso ancora l’affare con Carnevali e questo permette possibili inserimenti. Il futuro del parco attaccanti del Napoli è molto nebuloso: Insigne andrà via, Mertens è in scadenza di contratto, Ounas può essere ceduto come Petagna. Anche Osimhen piace in Premier League e non ci sono grandi certezze sulla sua permanenza. Napoli: la situazione di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato, con Gianlucae Giacomoobiettivi di Cristiano Giuntoli se cede Victore l’addio di Dries. In giornata si sono intensificate le voci su un interessamento delper i due giocatori del Sassuolo.è in orbita Inter insieme con Frattesi, ma Maraotta non ha chiuso ancora l’affare con Carnevali e questo permette possibili inserimenti. Il futuro del parco attaccanti delè molto nebuloso: Insigne andrà via,è in scadenza di contratto, Ounas puòcome Petagna. Anchepiace in Premier League e non ci sono grandi certezze sulla sua permanenza.: la situazione di ...

