Napoli | Spalletti | Barcellona? Non c' è un favorito Bisognerà rischiare | sarà difficile

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildi Lucianoaffronterà ildomani sera in Europa League, dopo il pareggio per 1-1 nel match d'andata della competizione. Ecco un estratto delle sue...

Advertising

DiMarzio : Le parole di #Spalletti alla vigilia di #NapoliBarcellona di #UEL - sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli. Abbiamo caratteristiche e qualità per offrire un buon ca… - antonio_gaito : #Inzaghi a DAZN ha tirato in ballo le assenze: “Mancavano giocatori importanti (2), ma dobbiamo essere più forti pu… - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Barcellona, la conferenza di Xavi: “Senza Messi Maradona sarebbe stato il migliore” #Napoli… - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: [#Video] #Napoli, #Spalletti: “Col #Barcellona sarà una battaglia di forza e di qualità tecnica” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Si è dilungato molto Lucianonella consueta conferenza stampa di vigilia prima del match di ritorno dei playoff di Europa League 2021/2022 tra ile il Barcellona. Ha toccato davvero molti temi il tecnico toscano ...Così Lucianoha presentato- Barcellona a Castel Volturno nella conferenza stampa alla vigilia del match. 'Non c'è una squadra favorita per questa partita, che porterà all'...Spalletti contro il Barcellona dovrà affrontare la partita cercando di imporre il proprio gioco sin dall’inizio, non è più il Barcellona degli anni scorsi ma fa del possesso palla il suo mantra: il ...CASTEL VOLTURNO (CE) - L'allenatore Luciano Spalletti e il difensore Giovanni Di Lorenzo hanno parlato in Press Conference alla vigilia di Napoli-Barcellona. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazin ...