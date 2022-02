Milano, la Procura riconosce l’attenuante della “particolare tenuità del fatto” a un imputato per molestie nei confronti di quattro bambine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il fatto non è di particolare gravità e non ha causato “ripercussioni” sulla vita emotiva e sull’andamento scolastico delle vittime. È la motivazione con cui la Procura di Milano ha chiesto di condannare a un solo anno di carcere un 25enne a processo con rito abbreviato con l’accusa di avere molestato quattro bambine tra i cinque e i nove anni in un maneggio alle porte della città. Al termine della requisitoria, infatti, il pubblico ministero ha chiesto di concedere all’imputato l’attenuante specifica della “particolare tenuità” del fatto. La decisione finale spetterà alla gup Vincenza Maccora, che ha rinviato l’udienza al prossimo 21 marzo per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilnon è digravità e non ha causato “ripercussioni” sulla vita emotiva e sull’andamento scolastico delle vittime. È la motivazione con cui ladiha chiesto di condannare a un solo anno di carcere un 25enne a processo con rito abbreviato con l’accusa di avere molestatotra i cinque e i nove anni in un maneggio alle portecittà. Al terminerequisitoria, infatti, il pubblico ministero ha chiesto di concedere all’specifica” del. La decisione finale spetterà alla gup Vincenza Maccora, che ha rinviato l’udienza al prossimo 21 marzo per la ...

