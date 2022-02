Marco Mengoni dialoga con Drusilla Foer

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Proseguono i Riff didal palco dell’Ariston ha conquistato davvero tutti. L’attrice, che presto si dice sarà protagonista anche di un programma in Rai è anche protagonista del Riff di. Una chiacchierata con il cantante che per il secondo anno di fila ospita vari personaggi dello spettacolo e non solo e conversa con loro in un vero e proprio podcast. Da domani, giovedì 24 febbraio, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming il sesto episodio in cuiincontra. Come sempre lasi metterà a nudo, raccontandosi senza filtri parlando della sua ricerca continua, fin dall’infanzia di indipendenza e dell’autodeterminazione. Spazio anche al tema del ...