Manola | una travolgente colata di lava

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Trionfo assoluto di Nancy Brilli e Chiara Noschese al Teatro delle Arti, le quali si sono concesse in uno spumeggiante incontro Prima della Prima agli studenti dei licei salernitani Di Olga Chieffi Nancy Brilli e Chiara Noschese si sono raccontate sabato sera al Teatro delle Arti prima fuori e, indi, sul palcoscenico, incontrando, in una entusiasmante “Prima della Prima”, gli studenti di due licei salernitani. Il messaggio delle due attrici è quello di mettersi sempre in “gioco”, di premere il tasto “play”, nel senso più ampio del termine, in ogni cosa che si pensa di realizzare, di studiare, fare esperienze, cercare di vivere con i proventi di ciò che per cui si è lavorato ed un messaggio speciale è stato lanciato dalla Brilli, alle ragazze, la raccomandazione di fare gruppo, di credere nel proprio talento, senza percorrere vie traverse e scorciatoie. Le donne devono fare squadra ...