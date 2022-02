Manifesto sociale su ' carcinomi uroteliali | malattia orfana?'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - Sono il 95% dei, ma i tumori della vescica, quarti nella classifica dei più frequenti nella popolazione maschile, restano per molti aspetti non adeguatamente ...

Adnkronos

A partire dall'analisi della realtà da parte di clinici e pazienti, il Manifesto sociale "I tumori uroteliali. Malattia orfana?", pubblicato oggi si pone come strumento utile alla presa in carico ... Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Sono il 95% dei carcinomi uroteliali, ma i tumori della vescica, quarti nella classifica dei più frequenti nella popolazione ...