Kasia Smutniak e la vitiligine | l' attrice contro chi specula | ' Sto da dio'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L', cui da qualche anno è stat diagnosticata la, ha scritto un post su Instagram in cui ha condiviso parte del suo percorso per amare e accettare la sua condizione e ...

: 'La vitiligine? Sto da Dio' . 'La mia non è una storia né triste né tragica o orripilante. Mi sento forte, amata e bella, dentro e fuori'.: 'La vitiligine? Sto da Dio' L'...L'attrice, cui da qualche anno è stat diagnosticata la vitiligine , ha scritto un post su Instagram in cui ha condiviso parte del suo percorso per amare e accettare la sua condizione e ha ...L'attrice Kasia Smutniak, in un lungo post condiviso su Instagram, ha affrontato il delicato argomento della vitiligine. Le sue parole.Kasia Smutniak si è sfogata sul social dopo aver letto un titolo ‘fake’ e sensazionalistico su di lei e la sua malattia, la vitiligine.