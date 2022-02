Juventus | Corvino su Vlahovic | «Colpito dalla sua destrezza e fisicità»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo scopritore diha parlato dell’attaccante dellaIntervenuto in collegamento su Sky Sport 24, Pantaleoha parlato così di Dusan, attaccante della Juve scoperto da lui alla Fiorentina.– «Strutturato fisicamente, anche in altezza. Vedere le sue qualità in, unita alla, è la prima cosa che mi ha. In quel momento aveva 17 anni, ero convinto già che le sue potenzialità sarebbero diventate qualità. E così è stato». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Corvino svela: «Vi racconto Vlahovic. Mi colpì questa cosa di lui» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Corvino

Juventus News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lo scopritore di Vlahovicha parlato dell'attaccante dellaIntervenuto in collegamento su Sky Sport 24, Pantaleoha parlato così di Dusan Vlahovic, attaccante della Juve scoperto da lui alla Fiorentina.... con il bravissimo Pantaleo, attuale responsabile dell'area tecnica, a scovare ovunque nel ... talentuosi colombiani attualmente in forza rispettivamente allae all'Atalanta, e che con ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lo scopritore di Vlahovic Corvino ha parlato dell’attaccante della Juventus Intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, Pantaleo Corvino ha parlato cos ...Il dirigente del Lecce non le manda a dire e parla di "campionato alterato", ma non solo. La rivelazione su Conte e Vlahovic ...