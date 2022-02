Il 24 febbraio e il 1 marzo al via le feste di Carnevale nelle ludoteche di Montalto e Pescia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Montalto – Giovedì 24 febbraio e martedì 1 marzo si svolgeranno le feste di Carnevale a Montalto di Castro e Pescia Romana. “Un segnale di ripartenza – commenta l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Corona – per far divertire i nostri bambini e ragazzi sempre nel rispetto delle regole Covid, con la collaborazione e la professionalità della Cooperativa Il Giocomatto”. Il 24 febbraio e il 1 marzo nelle ludoteche di Montalto e Pescia i bambini accompagnati dai genitori potranno prendere dunque parte agli intrattenimenti che si svolgeranno dalle 15:00 alle 18:00. Per gli adulti accompagnatori è obbligatorio il Green pass. Il Faro online – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Giovedì 24e martedì 1si svolgeranno ledidi Castro eRomana. “Un segnale di ripartenza – commenta l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Corona – per far divertire i nostri bambini e ragazzi sempre nel rispetto delle regole Covid, con la collaborazione e la professionalità della Cooperativa Il Giocomatto”. Il 24e il 1dii bambini accompagnati dai genitori potranno prendere dunque parte agli intrattenimenti che si svolgeranno dalle 15:00 alle 18:00. Per gli adulti accompagnatori è obbligatorio il Green pass. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

