Grande Fratello Vip, Soleil rivela il trauma dopo un incidente d'auto: 'Fu gravissimo e l'autista si suicidò' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Soleil Sorge rivela al Grande Fratello Vip di aver subito un trauma. 'Ebbi un gravissimo incidente e il ragazzo alla guida dopo si suicidò', sono le parole dell'influencer all'interno della casa più ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022)SorgealVip di aver subito un. 'Ebbi une il ragazzo alla guidasi', sono le parole dell'influencer all'interno della casa più ...

