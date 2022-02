F1, Robert Kubica: “La macchina non va male. Mi sono trovato bene” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Robert Kubica esprime la propria opinione dopo i primi giri con la nuova Alfa Romeo. Il polacco non ha potuto effettuare molti giri questa mattina in seguito ad un piccolo problema, prontamente risolto dai tecnici della squadra del finnico Valtteri Bottas e del cinese Guanyu Zhou. L’ex protagonista del Mondiale di F1 è stato confermato come terzo pilota di Alfa Romeo, team che ha testato prima di Barcellona in quel di Fiorano. La livrea non è ancora presente sulla monoposto che batte bandiera elvetica, l’unica che non è ancora stata rivelata con la livrea ufficiale. Il polacco ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ in merito all’inedita F1: “La macchina non va male. Mi sono trovato bene nonostante i pochi giri che ho fatto. Non so se servirà un adattamento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022)esprime la propria opinione dopo i primi giri con la nuova Alfa Romeo. Il polacco non ha potuto effettuare molti giri questa mattina in seguito ad un piccolo problema, prontamente risolto dai tecnici della squadra del finnico Valtteri Bottas e del cinese Guanyu Zhou. L’ex protagonista del Mondiale di F1 è stato confermato come terzo pilota di Alfa Romeo, team che ha testato prima di Barcellona in quel di Fiorano. La livrea non è ancora presente sulla monoposto che batte bandiera elvetica, l’unica che non è ancora stata rivelata con la livrea ufficiale. Il polacco ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’ in merito all’inedita F1: “Lanon va. Minonostante i pochi giri che ho fatto. Non so se servirà un adattamento ...

Advertising

LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: Primo giro per l'Alfa Romeo C42 con Robert Kubica al volante #F1 #F1Testing - Ruda97_Official : Dopo una manciata di giri Valtteri Bottas scavalca Robert Kubica e si prende la decima posizione con il tempo di 1:… - Ruda97_Official : Quando manca poco meno di un ora tutto fa pensare che l'Alfa Romeo non scenderà in pista almeno fino alle ore 14:00… - MotorsportDATA : RT @Motorsport_IT: Primo giro per l'Alfa Romeo C42 con Robert Kubica al volante #F1 #F1Testing - Motorsport_IT : Primo giro per l'Alfa Romeo C42 con Robert Kubica al volante #F1 #F1Testing -

Ultime Notizie dalla rete : Robert Kubica Alfa Romeo C42: eccola, camuffata, a Barcellona di Natale Li Vecchi 23/02/2022, 16:52 La prima mattinata dei test pre stagionali che hanno aperto la nuova stagione di Formula 1 a Barcellona è stata conclusa da Robert Kubica, a bordo dell'Alfa Romeo C42, con l'ultimo tempo. La nuova monoposto italo elvetica di Hinwil si è presentata con la medesima livrea che avevamo apprezzato durante lo shakedown privato ...

Diretta test Formula 1 2022 Barcellona/ Streaming video tv: Hamilton si fa vedere Alle spalle del campione del Mondo c'è al settimo posto Fernando Alonso con la Alpine, poi Nicholas Latifi, Robert Kubica e Nikita Mazepin chiudono la classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) ...

F1, Robert Kubica: "La macchina non va male. Mi sono trovato bene" OA Sport F1, Robert Kubica: “La macchina non va male. Mi sono trovato bene” Robert Kubica esprime la propria opinione dopo i primi giri con la nuova Alfa Romeo. Il polacco non ha potuto effettuare molti giri questa mattina in seguito ad un piccolo problema, prontamente risolt ...

Alfa Romeo F1 in pista con una livrea speciale nei test 2022 L'Alfa Romeo C42 ha fatto la sua prima uscita pubblica del 2022 dopo aver lasciato il box con una livrea speciale per i test pre-stagionali di F1.

di Natale Li Vecchi 23/02/2022, 16:52 La prima mattinata dei test pre stagionali che hanno aperto la nuova stagione di Formula 1 a Barcellona è stata conclusa da, a bordo dell'Alfa Romeo C42, con l'ultimo tempo. La nuova monoposto italo elvetica di Hinwil si è presentata con la medesima livrea che avevamo apprezzato durante lo shakedown privato ...Alle spalle del campione del Mondo c'è al settimo posto Fernando Alonso con la Alpine, poi Nicholas Latifi,e Nikita Mazepin chiudono la classifica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) ...Robert Kubica esprime la propria opinione dopo i primi giri con la nuova Alfa Romeo. Il polacco non ha potuto effettuare molti giri questa mattina in seguito ad un piccolo problema, prontamente risolt ...L'Alfa Romeo C42 ha fatto la sua prima uscita pubblica del 2022 dopo aver lasciato il box con una livrea speciale per i test pre-stagionali di F1.