Draghi | «Non prorogheremo lo stato di emergenza Basta mascherine Ffp2 a scuola»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Draghi «Non

leggi anche L'Italia non ha ancora approvato il MES: UE in pressing, che farà? Caos Mes, proposto ddl di ratifica alle camere: ecco cosa ha detto il ministro Franco Il governo ha deciso di ...Il discorso del premier al Teatro del ...L’annuncio del Premier Mario Draghi è quello che si aspettava da tempo. «Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato di… Leggi ...Fine dello stato di emergenza, tutte le decisioni dell’esecutivo. Mario Draghi ha annunciato anche la prima data chiave in questo senso: “Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare ...