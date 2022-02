Draghi annuncia | ' Non proregheremo lo stato di emergenza'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022), non prorogheremo. Lo ha detto il Premier parlando a Firenze dvanti a imprenditori news in aggiornamento

... la cui fine è fissata al 31 marzo 2022, non verrà ulteriormente prorogato DALLA NOSTRA INVIATA FIRENZE - A due anni dall'esplosione della pandemia Mariola fine dello stato di ..., non prorogheremo stato emergenza. Lo ha detto il Premier parlando a Firenze dvanti a imprenditori news in aggiornamentoRoma, 23 feb. (askanews) - "Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando al ..."La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue" ...