Draghi a Firenze: Stadio Franchi e tramvia coi soldi del Pnrr. Cita Mario Luzi e se ne va con la maglia viola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Draghi: "Il mio augurio è che Firenze continui a rinnovarsi e risplendere, come ha fatto per secoli". Anche con il contributo del Pnrr: ossia 400 milioni di euro per completare il sistema tramviario. E un altro centinaio di milioni, più o meno, per riqualificare lo Stadio Franchi. Non a caso, il Premier se n'è andato con la maglia della Fiorentina L'articolo proviene da Firenze Post.

