Decreto Milleproroghe verso l'approvazione: le novità in arrivo per monopattini e sigarette elettroniche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Decreto Milleproroghe ha ottenuto la fiducia della Camera e ora sta per essere approvato dal Senato in via definitiva. Le tempistiche sono strette: c'è tempo fino al termine di questa settimana. Ecco quali sono le principali novità in arrivo con il Milleproroghe, tra monopattini, sigarette elettroniche e misure fiscali. Decreto Milleproroghe, cosa cambia per i monopattini a partire da settembre Sono numerosi gli emendamenti al Decreto Milleproroghe approvati negli scorsi giorni, che hanno visto come protagonisti numerosi temi tra cui il fisco e il bonus psicologo. Tra gli argomenti affrontati figurano anche i monopattini: per loro il ...

