Covid: Moratti, 'vaccino Novavax in Lombardia da venerdì, spero convinca indecisi' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Le somministrazioni del vaccino Novavax in Lombardia "potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio prossimo, compatibilmente con l'effettiva consegna delle dosi". Lo conferma la direzione generale Welfare di Regione Lombardia. La dg Welfare precisa inoltre "che il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima". Il vaccino sarà somministrato a Milano al Palazzo delle Scintille e a Lodi alla Fiera, a Bergamo all'ospedale Papa Giovanni XXIII, a Brescia nel centro di via Morelli, a Vimercate nel centro ex Esselunga, a Lecco all'ospedale

