Calciomercato, un ‘problema’ di nome Alex Sandro: triplo casting a sinistra (Di giovedì 24 febbraio 2022) La parabola discendente di Alex Sandro sembra inarrestabile. Il brasiliano è in fase calante della propria carriera ed anche dal punto di vista fisico non convince. Tre possibili soluzioni Trasferta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) La parabola discendente disembra inarrestabile. Il brasiliano è in fase calante della propria carriera ed anche dal punto di vista fisico non convince. Tre possibili soluzioni Trasferta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

calciomercatoit : #VillarrealJuve - C'è un piccolo problema fisico dietro alla sostituzione di #AlexSandro - sportli26181512 : Juve, problema per Alex Sandro: entra Bonucci: La Juventus perde il suo capitano di serata, Alex Sandro, per infort… - ParliamoDiNews : `L`infortunio di Dybala risolve un problema ad Allegri` | Champions League | - sportli26181512 : 'L'infortunio di Dybala risolve un problema ad Allegri': Il paradosso di Serse Cosmi: 'L’infortunio di Dybala secon… - ParliamoDiNews : Juve, problema per Rabiot: si fa male durante il torello | Champions League | -