Buster Keaton: James Mangold dirigerà il biopic per 20th Century (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La vita e la carriera del genio della comicità slapstick Buster Keaton diventeranno un film scritto e diretto da James Mangold. Con la produzione di Indiana Jones 5 che sta per concludersi, per il regista James Mangold è in arrivo un nuovo importante progetto: un biopic sul genio della comicità Buster Keaton. A dare la notizia è Deadline, secondo il magazine James Mangold e 20th Century Studios starebbero sviluppando un progetto sulla vita del regista e comico Buster Keaton, con Mangold che dirigerà e produrrà. Il film è basato sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La vita e la carriera del genio della comicità slapstickdiventeranno un film scritto e diretto da. Con la produzione di Indiana Jones 5 che sta per concludersi, per il registaè in arrivo un nuovo importante progetto: unsul genio della comicità. A dare la notizia è Deadline, secondo il magazineStudios starebbero sviluppando un progetto sulla vita del regista e comico, conchee produrrà. Il film è basato sul libro: Cut to the Chase ...

